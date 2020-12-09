Уфа, , 14:59 — REGNUM Совещание с ректорами уфимских вузов и руководителей научных организаций по вопросам развития Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня провел глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам Хабирова, Евразийский научно-образовательный центр получит федеральную поддержку и это является огромной победой для Башкирии, поскольку раньше в регионе не было таких успехов: не были созданы ни национальный исследовательский университет, ни федеральный вуз. И это при том, что в Башкирии очень высокий уровень науки.

Он отметил, что этот пробел совместными усилиями был восполнен сейчас: в условиях жесткой конкуренции с другими субъектами РФ была решена эта глобальная задача. Евразийский НОЦ мирового уровня будет интегратором производства, науки и бизнеса, а к 2024 году должны быть получены первые практические результаты его деятельности.

Сообщается, что Евразийский НОЦ планирует разрабатывать 10 технологических проектов, в ходе реализации которых к 2025 году могут появиться 95 передовых научных технологий по направлениям «Инжиниринг и передовые производственные технологии», «Цифровая и «зелёная» химия, энергетика», «Новая среда жизни», «Биомедицина и генетика».

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что 3 декабря председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение по итогам конкурса среди научно-образовательных центров, которые получат федеральную поддержку. Один из них стал Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, в который вошли шесть университетов, 20 организаций реального сектора экономики республики и три научных учреждения.

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