Подгорица, , 14:56 — REGNUM Фармацевтическая компания AstraZeneka поддержала черногорское соглашение с механизмом COVAX и компанией R-farm, имеющей лицензионное соглашение на производство и распространение британской вакцины против коронавируса в России, а также на экспорт на Ближний Восток, в некоторые части бывших советских республик и на Балканы. Об этом изданию Pobjeda заявила заместитель исполнительного директора AstraZeneca по Европе и Канаде Искра Рейч.

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Черногория присоединилась к механизму COVAX, инициированному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в октябре 2020 года с целью облегчения закупок и справедливого распределения вакцин в странах.

На закупку вакцины Черногория выделила заранее 646 000 евро на основании соглашения, подписанного бывшим министром здравоохранения Кенаном Храповичем.

Рейч сказала, что AstraZeneca обеспечила ряд параллельных цепочек поставок по всему миру, добавив, что они работают над заключением дополнительных партнерских отношений, но также что правительства стран будут руководить распределением в каждой стране индивидуально.

На вопрос, почему цена вакцины AstraZeneca, которую они разрабатывают совместно с Оксфордским университетом, ниже по сравнению с ценами на вакцины других компаний, Рейч ответила, что прибыль не является их основным мотивом.