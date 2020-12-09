Сан-Диего, США, , 14:55 — REGNUM Zenimax Online Studios основала новую студию, которая займётся разработкой неанонсированной высокобюджетной видеоигры. Об этом 8 декабря сообщил портал gamesindustry.biz.

Одним из основателей студии стал Квентин Кобб, ранее занимавший должность геймдизайнера в Sony и Daybreak. К нему также присоединились: Алекс Сулман (EA DICE и Blizzard), Крис Ковач (Sony и Daybreak), ТиДжей Мэдиган (Sony и Activision), а также Джон Батиста (Sony и Carbine Studios).

Напомним, Zenimax Online Studios — это американская компания, наиболее известная по разработке игры The Elder Scrolls Online. Она была основана в 2007 году.

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