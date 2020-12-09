Мадрид, , 14:49 — REGNUM Состоялся релиз многопользовательской приключенческой игры Temtem на консоли PlayStation 5. Об этом сообщалось 8 декабря на YouTube-канале Humble Games.

Сейчас игра находится на стадии «раннего доступа». В этой версии геймерам доступны четыре острова, 100 темтемов, основная сюжетная кампания и кроссплей с PC.

Напомним, Temtem — это многопользовательская игра, в которой геймерам нужно ловить и тренировать фантастических существ темтемов. Её разработкой занимается испанская студия Crema.

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