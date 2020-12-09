Салехард, , 14:46 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 190 случаев.

Основные очаги заражения на 9 декабря: Надымский и Пуровский районы — по 26 заражений; Муравленко — 19; Губкинский — 23; Ямальский район — 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 декабря 28 083 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 19 809 человек, 278 пациентов с COVID-19 скончались.