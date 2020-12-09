Нью-Йорк, США, , 14:45 — REGNUM В игре Red Dead Online появилась новая цель для обладателей лицензии охотников за головами. Об этом 8 декабря сообщалось на официальном сайте проекта.

Игрокам нужно будет ликвидировать главаря банды «Дель Лобос» Кармелу «Куколку» Монтес. Для получения этого задания необходимо сорвать соответствующую листовку о розыске в участке шерифа.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская версия Red Dead Redemption 2. Сейчас её также продают в виде самостоятельной игры.

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