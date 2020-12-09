Варшава, , 14:40 — REGNUM В русской локализации игры Cyberpunk 2077 некоторых персонажей озвучат интернет-звёзды. Об этом 9 декабря сообщается на официальном YouTube-канале проекта.

Свои голоса персонажам Cyberpunk 2077 подарят Данила Поперечный, Александр Гудков, Нина Кравиц, Анастасия Ивлеева и Элджей. В игре также можно будет услышать Всеволода Кузнецова (голос Геральта из игр «Ведьмак») — он озвучит радиоведущего Стэнли.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится уже 10 декабря 2020 года. Разработкой игры занимается польская студия CD Projekt RED.

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