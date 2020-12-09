Москва, , 14:37 — REGNUM Принятие данного законопроекта о расширении полномочий полиции осуществлялось в целях повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом. Однако на практике законопроект закладывает новые риски в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

«Так, полицейским развязывают руки в плане применения оружия: теперь они смогут его использовать, если сочтут, что какие-либо действия гражданина являются для них угрозой. Конечно, потом можно оспорить целесообразность применения оружия в судебном порядке, но ведь сначала оружие будет применено.

Равным образом, не могут вызвать общественного одобрения и расширенные полномочия полиции по использованию автотранспорта граждан, в том числе без разрешения самих граждан. То есть автомобилем могут пользоваться, а уведомить об его использовании лишь потом.

Получается, что гражданин будет ломать голову, где его автомобиль, подавать заявление об угоне, а потом окажется, что автомобиль использовался оперативниками уголовного розыска для поимки опасного преступника.

Нет никаких сомнений, что данный законопроект необходимо корректировать, вносить в него более либеральные изменения, соотнося их с реальной ситуацией в стране.

Не стоит настраивать граждан против полиции как представителя власти, поскольку это чревато, в конечном итоге, и подрывом авторитета всей государственной системы управления. Нужно ли это российскому государству? Есть сомнения по этому поводу», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о полномочиях полиции вскрывать автомобили, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения.

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