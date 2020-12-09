Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В Ленинградской области к иммунизации населения от COVID-19 полностью подготовлены шесть пунктов. В будущем количество таких пунктов доведут до 23-х. Первая группа лиц из групп риска будет вакцинирована уже на текущей неделе. Об этом 9 декабря сообщили в комитете по здравоохранению региона.

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Пункты расположены в Ленинградской областной клинической больнице (Санкт-Петербург), Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах Ленобласти.

«Для проведения вакцинации пункты оснащены необходимым медицинским оборудованием, а также морозильными камерами для временного хранения вакцины «Спутник V». Медицинские сотрудники пунктов прошли необходимое обучение», — отметили в комитете по здравоохранению.

В ближайшее время также будут оснащены еще 17 пунктов проведения вакцинации в медицинских учреждениях региона. Таким образом, их количество будет доведено до 23-х.

В областной администрации отметили, что Ленинградское предприятие «Ленфарм» (логистический оператор региона) полностью оснащено для приема и временного хранения по меньшей мере десяти тысяч доз вакцины.

«Уже закуплено 300 специальных хладоэлементов, 20 дополнительных термоконтейнеров и индикаторы температуры для перевозки», — пояснили в ведомстве.

К 20 декабря завершится монтаж трех новых морозильных камер, после чего в общей сложности одновременно можно будет разместить более 30 тысяч комплектов вакцины от ковида.

Напомним, в Ленинградскую область поступила первая партия вакцин в количестве 500 доз (для 500 человек) из ожидаемой партии в 1624 доз. Оставшееся количество поступит до конца 2020 года.

В первую очередь будут вакцинированы работники из групп риска — медики и педагоги. В настоящее время комитет по здравоохранению региона составляет списки желающих пройти иммунизацию, первая группа будет вакцинирована уже на текущей неделе.

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