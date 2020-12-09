Абакан, , 14:27 — REGNUM В Хакасии скончались ещё три человека с диагнозом СOVID-19, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в правительстве республики.

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Умерли 58-летний и 84-летний мужчины, а также 78-летняя женщина.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 124 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в республике выявлено 13 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 10 076 человек.

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