Москва, , 14:27 — REGNUM За первый и второй этап действия программы туристического кешбэком в 2020 году жители России приобрели туров на 6,5 млрд рублей, приводи предварительные данные 9 декабря Ростуризм

Читайте также: Стали известны популярные направления туров по России с кешбэком

Участие в программе приняли около 300 тыс. российских граждан. Активность бронирований туров выросла на 15−20%. Всем туристам на карты «Мир» возвращены средства в размере 1,2 млрд рублей.

Ранее в сюжете: Названы регионы РФ, за путешествие по которым можно получить кешбэк

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, программа кешбэка оказала существенный эффект на экономики субъектов РФ. За счет реализации программы регионы получили около 13 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лидерами второго этапа программы туров по России с кешбэком стал Сочи и курорты Краснодарского края (доля продаж — 45−50%).

Подробнее: На 40% выросли продажи туров по России с кешбэком