Самара, , 14:31 — REGNUM Молодого человека, у которого обнаружили чернослив с экстази, заключили под стражу в Самаре. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре рядом с торговым центром полицейские остановили мужчину 1995 года рождения, который нарушил правила дорожного движения. У молодого человека не было при себе документа, удостоверяющего его личность, поэтому стражи порядка решили доставить его в отделение полиции для установления его личности и составления протокола по факту нарушения пешеходом правил дорожного движения.

Сообщается, что полицейские заметили нервозное состояние мужчины и решили его досмотреть. В результате у молодого человека были найдены и изъяты круглые свертки небольшого размера, в которых содержалось неизвестное вещество, а также чернослив со спрятанными в нем таблетками зеленого цвета. При этом специалисты установили, что изъятым веществом является марихуана, весом 18,46гр. (это относится к значительному размеру) и экстази в таблетках, общим весом свыше 31 гр. (это относится к крупному размеру). При этом таблетки были спрятаны в черносливе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков.

По версии следствия, фигурант уголовного дела прятал и переносил запрещенные вещества. Следователи считают, что обвиняемый получал вещества большим весом, потом их расфасовывал на более мелкие партии, распространял по территории Куйбышевского района, делал фото и сообщал координаты закладок в интернет-магазин. При этом задержанный сообщил, где он делал закладки. Поэтому стражи порядка нашли еще 10 тайников с наркотиками, которые были предназначены для сбыта.

Сообщается, что обвиняемый заключен под стражу.

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