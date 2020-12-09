Архангельск, , 14:25 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 610 человек. Всего с начала пандемии вылечились 27 199 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Напомним, за последние сутки в регионе выявили 92 новых случая COVID-19, большинство из которых — в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, за две недели в Архангельской области от COVID-19 скончались 44 человека.