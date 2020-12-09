Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM Зимние школьные каникулы в Свердловской области, возможно, будут продлены. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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«Это не исключено, - сказал чиновник, — если продление каникул будет, то на незначительный срок, но вполне возможно, что такая мера будет предпринята».

Креков подчеркнул, что решение будет зависеть от динамики заболеваемости COVID-19. Власти будут оценивать ситуацию по итогам предновогодних мероприятий и празднования Нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева допустила изменение графика не только зимних, но и весенних школьных каникул.

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