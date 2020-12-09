Джакарта, , 14:22 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей страны о сезоне дождей, пик которого придется на январь-февраль 2021 года, сообщает Antara.

В агентстве заявили, что на январь-февраль 2021 года выпадет больше всего осадков, поэтому не исключена угроза наводнения и возникновения оползней.

По данным мониторинга, 61% территорий Индонезии вступили в сезон дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Мааруф Амин передал послание относительно проведения региональных выборов в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии оценил проведение региональных выборов