Ставрополь, , 14:19 — REGNUM Девять компьютерных и магнитно-резонансных томографов будут установлены в медучреждениях Ставропольского края по итогам 2020 года. Они размещаются в больницах и поликлиниках Пятигорска, Ессентуков, Невинномысска, Ставрополя и Изобильненского горокруга, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что новые томографы приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение» и первоочередных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

«Томографы будут востребованы и после завершения пандемии. Людям проще будет пройти обследование, они смогут скорее получать помощь. Это серьезное вложение в развитие здравоохранения в нашем крае», — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Сегодня губернатор осмотрел одну из площадок установки нового компьютерного томографа. Он приобретен за счет средств краевого бюджета и смонтирован в амбулаторном центре компьютерной томографии при поликлинике №1 в Ставрополе. Планируется, что новое оборудование запустят в работу до конца года.