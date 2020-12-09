Томск, , 14:19 — REGNUM По состоянию на 9 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 20 254 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 197 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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За сутки выздоровели 209 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 15 478 выздоровевших.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от COVID-19 ещё трёх человек. Все они входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, двое — в группу риска по возрасту.

За весь период в Томской области умерли 185 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 декабря в регионе было зарегистрировано 207 случаев заражения коронавирусом.

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