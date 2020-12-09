Киев, , 14:19 — REGNUM Проверку на соответствие украинской конституции решения правительства страны о введении «карантина выходного дня» начал по обращению группы депутатов Верховной Рады Конституционный суд Украины (КСУ). Об этом в среду сообщила депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» и постпред украинского парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

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«Конституционный суд открыл производство по представлению о конституционности так называемого карантина выходного дня», — говорится в сообщении депутата.

Кроме того, она указала на своем сайте, что в обращении депутатов также обжалованы положения данного постановления, которыми предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения страны плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены данным постановлением.

Напомним, ранее в нескольких украинских центральных СМИ появились сообщения о том, что правительство Украины планирует ввести полный локдаун в стране с 8 по 25 января.