Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM Из-за высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Ростовской области на карантин закрыто 14 школьных классов и семь групп в дошкольных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Высокая заболеваемость ОРВИ отмечена в пяти детских садах в Неклиновском, Константиновском и Тарасовском районах, а также в Шахтах. На онлайн-обучение перешли ученики девяти школ в Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, а также Кагальницком и Тарасовском районах. Частично на карантин закрыто восемь групп в Сальском казачьем кадетском профессиональном лицее, в котором заболели 184 ребёнка.

ИА REGNUM сообщало, что заболеваемость ОРВИ в Ростовской области превысила эпидпорог на 43%.

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