Салехард, , 14:15 — REGNUM На Ямале новогодние утренники пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мероприятия разрешено проводить в спортивных и актовых залах, только составом одного класса или группы. В одном помещении может быть не более 30 человек.

Участники мероприятия должны мыть в защитных масках. Присутствие родителей и других приглашённых гостей не допускается.