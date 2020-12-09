Нытва, Пермский край, , 14:14 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 23-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления против половой свободы ребёнка, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в мае 2020 года молодой человек, находясь в квартире, неоднократно совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера, используя беспомощность ребенка.

Пермяку назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года с установлением ограничений.

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