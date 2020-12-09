Москва, , 14:22 — REGNUM Теология, или богословие, призвана содействовать сбережению духовно-нравственных ценностей народов России. Миссия теологии очень важна, говорится в приветствии президента России Владимира Путина, направленном 9 декабря участникам IV Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения».

«Отмечу, что теология занимает важное место в системе гуманитарных знаний и призвана выполнять ответственную мировоззренческую, воспитательную миссию — содействовать сбережению духовно-нравственных ценностей и богатейшего культурного наследия народов России», — говорится в тексте телеграммы, опубликованном пресс-службой Кремля.

Конференция объединила учёных и педагогов, представителей органов власти, религиозных и общественных организаций. Им предстоит обсудить вопросы об улучшении системы подготовки квалифицированных кадров, повышении качества преподавания теологии образовательных учреждениях, укреплении её методологической базы, отметил глава государства.

Президент России выразил уверенность, что общение участников будет конструктивным и позволит рассмотреть заявленные темы на экспертном уровне.

Конференцию «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения» организовала Научно-образовательная теологическая ассоциация. Мероприятие проходит в Москве 9 и 10 декабря.