Москва, , 14:14 — REGNUM

Праздник Героев Отечества имеет особенный личностный характер, он побуждает вглядеться в лица этих людей и задуматься над их жизненными путями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 декабря, комментируя проходящие в регионах России мероприятия, приуроченные к празднику.

«День Героев Отечества — это хороший праздник. В День Победы, День памяти и скорби, в специальные праздники военных мы тоже вспоминаем тех, кто героически защищал Родину в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, а также в тех войнах и конфликтах, в которых наша страна участвовала до той войны и после неё: в Испании, Китае, Корее, Вьетнаме, Афганистане и других. Праздник 9 декабря, однако, имеет особенный личностный характер, он побуждает вглядеться в лица этих людей, задуматься над их жизненными путями.

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Порадовал в этой связи тот факт, что во многих городах нашей страны сегодня неравнодушные к подвигу отцов добровольцы раздают согражданам буклеты о жизни и подвиге героев-земляков и не только земляков. Это важнейшее для сохранения исторической памяти нашего народа дело, помогающее удерживать преемственность поколений — ключевую основу национальной и государственной крепости.

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Мне бы хотелось, чтобы говоря об этих героях, добровольцы и те, кто будет впервые узнавать о подвигах дедов и прадедов, не упускали из виду основной источник массового героизма советских людей в Великой Отечественной войне: их любовь не просто к своей стране, но к своему государству — Союзу Советских Социалистических Республик. Это государство воспитало их героями, готовыми на жертву ради народа, дало им образование, укрепило их дух, вселило уверенность, что об их подвиге всегда будут помнить потомки. И, конечно, — уверенность, что их героизм подвигнет на геройство многих и многих соотечественников. Так оно и было.

Именно с этой мыслью и с этими словами погибали Зоя Космодемьянская и Александр Матросов, те, кто, сгорая в танках и самолётах, продолжал уничтожать врага, кто брал и удерживал плацдармы для дальнейшего наступления на запад, кто ценой своей жизни спасал командиров и товарищей по оружию.

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Такими их воспитывали Коммунистическая партия и Ленинский комсомол — об этом тоже мы не должны забывать. Из 11 739 Героев Советского Союза почти три четверти были коммунистами. Перед самыми тяжёлыми боями многие бойцы и командиры оставляли записку: «Если я погибну, считайте меня коммунистом». В такие минуты не лгут.