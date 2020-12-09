Челябинск, , 14:13 — REGNUM В Челябинске 9 декабря прошла церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества», расположенному на Аллее Славы. Акция была приурочена ко Дню Героев Отечества, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Участие в ней приняли глава области Алексей Текслер и другие лица. Губернатор отметил, что в Челябинской области всегда будут помнить умерших героев и чтить живущих. «Вечная память погибшим, слава ныне живущим!» — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Его учредили в 2007 году.