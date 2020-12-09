Архангельск, , 14:12 — REGNUM Число больных COVID-19 в Архангельской области за последние сутки пополнили 392 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Среди новых заболевших — 127 архангелогородцев, 74 Северодвинска, 42 новодвинца, 30 жителей Котласского района. Случаи заболевания также выявлены в Вельском, Коношском, Приморском, Устьянском и других районах области. На лечении с COVID-19 находятся 7914 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 433 человека.