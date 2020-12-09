Саратов, , 14:13 — REGNUM В Саратовской области пять пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались за минувшие сутки. На этот раз жертвами заболевания стали две женщины и трое мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 48 до 88 лет. Женщины страдали хронической болезнью почек, нефропатией, диабетом и гипертонией. Лечение мужчин осложняли гипертония, мочекаменная болезнь, атеросклеротическая и ишемическая болезни сердца, гипертония.

Всего по состоянию на 9 декабря от коронавируса за все время наблюдения скончались 289 жителей области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 9 декабря, у 29 458 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 259 жителей региона. Всего выздоровели 25 038 человек, за сутки — 373 пациента.

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