Пермь, , 14:09 — REGNUM В Пермском крае с начала 2020 года прокуратура выявила 1,5 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции. В целях их устранения внесено 518 представлений. По итогам их рассмотрения 483 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, девять уволены в связи с утратой доверия, принесен 91 протест и предъявлено десять 10 исков, сообщает краевая прокуратура.

К административной ответственности привечены 67 коррупционеров. Общая сумма штрафов составила более 4 млн рублей. Основными нарушениями названо неполная или недостоверная информация о доходах и расходах, предоставленная лицами, замещающими определенные должности в органах власти.

Кроме того, в 2020 году в Прикамье выявлено 561 преступление коррупционной направленности, в том числе 294 факта взяточничества.