Улан-Батор, , 14:08 — REGNUM Власти Монголии решили ослабить карантинные ограничения в Улан-Баторе, действовавшие в столице с 11 ноября. С 14 декабря отменяется режим всеобщей готовности.

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Работа более 12 тысяч организаций возобновится. Рестораны, кафе, гипермаркеты, продовольственные магазины будут работать с 07:00 до 21:00 часов. Также администрация Улан-Батора разрешили продажу алкоголя с крепостью до 13,5 градусов.

Строгий карантин, установленный в сомоне Батцэнгэл аймака Архангай, сомонах Алтанбулаг и Сухбаатар аймака Сэлэнгэ, продлен до 24 декабря.

К 9 декабря общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 893, 443 из них являются локальными.