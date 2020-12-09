Москва, , 14:14 — REGNUM Государство в состоянии взять на себя часть расходов населения на закупку лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом 9 декабря рассказал генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской продукции Минздрава России Виталий Омельяновский на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, большая часть закупаемых препаратов из этого перечня приходится на ценовую категорию ниже тысячи рублей. Поэтому у государства имеются возможности компенсировать населению часть расходов на эти лекарства без ущерба финансирования льготных категорий населения.

«Порядка 70% — это препараты дешевле 500 рублей. Около 80−85% — это препараты стоимостью менее тысячи рублей. Это те препараты, которые смело можно ввести по соплатежу — 10 — 20%», — сказал Омельяновский.

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