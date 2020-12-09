Тула, , 14:03 — REGNUM Церемония мемориальной доски на доме, в котором жил Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Александрович Макаровец, состоялась в Туле 9 декабря в День Героев Отечества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Мемориальная доска Николаю Макаровцу Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Сегодня, открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань памяти великому человеку, внесшему огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Губернатор Алексей Дюмин придает большое значение тому, чтобы о Николае Александровиче помнили не только в регионе, но и в стране», — сказал на церемонии открытия первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Николай Макаровец посвятил тульскому «СПЛАВу» 30 лет своей жизни. Именно под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня «Смерч». Разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».

На Аллее славы тульских оружейников в Тульском государственном музее оружия был установлен бюст Николая Александровича Макаровца, его имя присвоено Тульскому региональному научному центру Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Также именем Николая Александровича Макаровца названа одна из улиц в Туле, на территории предприятия создана аллея в его честь, а Госкорпорация «Ростех» учредила премию его имени.