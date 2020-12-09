Тула, 9 декабря 2020, 14:03 — REGNUM Церемония мемориальной доски на доме, в котором жил Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области, генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Александрович Макаровец, состоялась в Туле 9 декабря в День Героев Отечества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.
Николай Макаровец посвятил тульскому «СПЛАВу» 30 лет своей жизни. Именно под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня «Смерч». Разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».
На Аллее славы тульских оружейников в Тульском государственном музее оружия был установлен бюст Николая Александровича Макаровца, его имя присвоено Тульскому региональному научному центру Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Также именем Николая Александровича Макаровца названа одна из улиц в Туле, на территории предприятия создана аллея в его честь, а Госкорпорация «Ростех» учредила премию его имени.