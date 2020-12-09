Мурманск, , 14:02 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области было выявлено 287 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 30 002 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, наибольший прирост заболевших за сутки продемонстрировал Мурманск (+131), на втором месте — Кандалакшский район (+34), на третьем — Североморск (+29).

На лечении с коронавирусной инфекцией находятся 2526 жителей Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области после COVID-19 выздоровели более 90% заболевших.