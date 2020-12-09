Саратов, , 14:00 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел опрос среди жителей о том, нужен ли выходной 31 декабря. 93% саратовцев проголосовали в поддержку такой инициативы. Сведения об этом появились на странице главы области в Instagram.

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Кроме этого, многочисленные обращения от населения с просьбой о выходном дне 31 декабря поступают также в других соцсетях губернатора и обговариваются при личных встречах.

Радаев заявил, что в настоящее время ведется подготовка соответствующего документа. Он обратился к муниципальным властям и работодателям по вопросу поддержки этого решения.

Рабочий распорядок дня сохранится 31 декабря у правоохранительных органов, оперативных служб, в медицинских организациях, учреждениях с постоянным пребыванием людей, во многих государственных структурах. Данный режим деятельности распространяется на весь период новогодних праздников, отметил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, жители Саратовской области все чаще обращаются за информацией о возможности установления 31 декабря выходным днем. Свои комментарии по этому поводу дало министерство труда и социальной защиты области.

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