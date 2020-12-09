Нижний Новгород, , 13:54 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 декабря выявили 2948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне был выявлен 2901 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 308 401 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 494 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 314, в Ульяновской области — 284, в Самарской области — 281, в Саратовской области — 259, в Кировской области — 256, в Удмуртии — 196, в Пензенской области — 184, в Оренбургской области — 179, в Башкирии — 148, в Чувашии — 123, в Татарии — 89, в Мордовии — 88, в Марий Эл — 53.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 58 837 случаев, в Ульяновской области — 30 017, в Саратовской области — 29 458, в Оренбургской области — 24 805, в Самарской области — 24 772, в Пермском крае — 23 444, в Пензенской области — 21 798, в Кировской области — 20 310, в Башкирии — 15 560, в Удмуртии — 15 025, в Чувашии — 13 654, в Мордовии — 11 551, в Татарии — 11 137, в Марий Эл — 8033.

Полностью выздоровел 260 731 житель округа, за последние сутки выписаны 3040 человек, накануне — 2721 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 5018 человек, за минувшие сутки скончался 71 житель Поволжья, накануне сообщалось о 67 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 9 декабря, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 253 человека, из которых четверо — за минувшие сутки. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 312 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, трое — в течение последних 24 часов.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября, впервые с начала наблюдений в Поволжье, выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. К началу ноября число заражений в сутки превысило 2 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в России подтверждено 2 541 199 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 26 190 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 007 792 жителя России, за сутки выписаны 26 266 человек. 44 718 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 559 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 488 689 человек.