Лондон, , 13:56 — REGNUM С 8 декабря владельцы электромобилей в Великобритании смогут устанавливать специальные номерные знаки с зеленой полосой на свои транспортные средства. Об этом сообщает издание Caradisiac.

По мнению британских властей, зелёные номерные знаки символизируют приближение «к будущему с нулевыми выбросами».

"Зелёные номерные знаки не только повысят осведомленность о растущем количестве более чистых транспортных средств на наших дорогах, но и могут открыть ряд стимулов для водителей», — сообщила министр транспорта Великобритании Рэйчел МакЛин.

Хотя в настоящее время эти таблички носят исключительно декоративный характер, власти предполагают, что они позволят автовладельцам пользоваться льготами при парковке или даже рассчитывать на выделенную зону на дороге.

Напомним, в Великобритании власти перенесли сроки запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Так, подобные запрет будет действовать с 2030 года — на пять лет раньше намеченного ранее срока.

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