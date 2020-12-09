Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Общий размер штрафов за нарушение санитарных требований в Казахстане составил 1,3 млрд тенге ($3,1 млн). Об этом заявил главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов 9 декабря на брифинге.

По его словам, с 17 августа по 7 декабря проведено 43,5 тыс. рейдов, проверкой охвачено 215 970 объектов. Нарушения обнаружены на 18,9 тыс. объектов. Наибольшее количество нарушений выявлено в Туркестанской области — 3279.

Киясов уточнил, что выдано 15,3 тыс. штрафов. Они выписаны за нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, противоэпидемиологических мероприятий и режима работы.

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