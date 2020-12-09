Белгород, , 14:17 — REGNUM 179 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 9 декабря, что на четыре больше, чем сутками ранее. Скончались пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 927 человек, в том числе 122 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении — 2504 человека, на самоизоляции — 5984 граждан. Всего в регионе подтверждён 17 тыс. 791 случай заражения инфекцией, выздоровели 14 тыс. 218 человек, из которых 159 выписаны за сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Всего в Белгородской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 142 пациента.