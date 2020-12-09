Москва, , 13:48 — REGNUM Конкурсные процедуры МГТУ им. Баумана были дважды признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация об отказе компании «СофтЛайн Трейд», являющейся дистрибьютором американской компании Microsoft Corporation, участвовать в конкурсе из-за санкций США, введённых правительством США против России, Китая и Венесуэлы летом 2020 года. Как писала газета «Ведомости», компания не могла участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями».

В вузе рассказали, что выполнили все обязательства по проведению необходимых процедур для осуществления очередного платежа согласно действующему соглашению.

«Однако мы столкнулись с отказом официальных дистрибьюторов Microsoft в России от участия в тендерных процедурах. Конкурсные процедуры были дважды признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок», — цитирует представителя пресс-службы агентство ТАСС.

В МГТУ рассказали, что в настоящее время ведут диалог с российским представительством Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, Басманный районный суд Москвы привлёк к административной ответственности Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана за нарушения санитарно-эпидемического режима.