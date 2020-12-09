Москва, , 13:50 — REGNUM На Троекуровском кладбище в Москве будет похоронен последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом 9 декабря сообщил информированный источник, его слова приводит «Интерфакс».

Также он уточнил, что похороны Шапошникова состоятся 11 декабря, при этом ещё один источник рассказал, что данная церемония будет начата в 09:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования по поводу кончины маршала авиации Евгения Шапошникова, последнего главы Минобороны СССР, который 8 декабря умер в возрасте 78 лет, выразил родным и близким покойного президент России Владимир Путин.