Варшава, , 13:46 — REGNUM Активисты оппозиционного студенческого движения «Останови министерство образования» объявили общенациональную студенческую и школьную забастовку, которая должна продлиться с 9 по 11 декабря. Их цель — отставка министра образования Пшемыслава Чарнека, который, по их мнению, является «гомофобом». Об этом передает Onet.pl.

Активисты сообщают, что в знак протеста против консервативной политики министерства образования они на протяжении трех учебных дней не будут посещать занятия, а также агитируют всех к ним присоединяться. По их оценкам, в забастовке могут принять участия до нескольких десятков тысяч студентов и учеников старших классов.

Две недели назад активисты собрали петицию с 90 тысячами подписей за отставку Пшемыслава Чарнека. Петиция была отправлена премьер-министру Матеушу Моравецкому, но глава польского правительства не отреагировал на неё.

«Цель не в том, чтобы прогулять занятия или сделать в них небольшой перерыв. Мы хотим выразить свои требования. Чтобы об этом услышала вся Польша, в особенности министр образования и премьер-министр», — заявили организаторы забастовки.

Напомним, ранее министр образования Польши Пшемыслав Чарнек назвал гендерную идеологию антинаучной и опасной, а также отметил, что в текущих учебных программах слишком мало «патриотического содержания», в связи с чем намерен увеличить его объем. Также Чарнек неоднократно высказывался в защиту традиционных семейных ценностей и поддержал ограничение права на аборт.