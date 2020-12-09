Дакар, , 13:59 — REGNUM Суд Мбуре в Сенегале приговорил трех жителей страны к месяцу тюрьмы и двум годам условно за то, что они заплатили контрабандистам «за переправку своих сыновей в Европу». Об этом сообщает BBC Africa.

Журналисты отмечают, что один из мальчиков скончался в октябре.

Суд в Мбуре, к югу от столицы Сенегала Дакара, признал мужчин, которые являются рыбаками, виновными и проговорил их к месяцу в тюрьме и двум годам условно «за причинение угрозы жизни детей».

Один из них, Мамаду Фей, все еще оплакивает своего сына. Пятнадцатилетний подросток был одним из многих пассажиров на деревянной лодке, которая направлялась на Канарские острова в октябре. Но он заболел и умер. Его отец заплатил 450 долларов США контрабандистам.