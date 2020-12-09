Минск, , 13:39 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1851 и превысило 152,4 тыс. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 152 453 человека с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Белоруссии достигло 1230.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 129 950 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 3 487 468 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1649 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.