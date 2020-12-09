Астрахань, , 13:35 — REGNUM В Астраханской области 9 декабря подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 15 тыс. 273 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 850 человек.

Выздоровел 10 тыс. 681 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 287 человек скончались. Три летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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