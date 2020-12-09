Самара, , 13:37 — REGNUM На 20 бригад скорой помощи стало больше в Самаре. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре была поставлена задача к 1 октября увеличить число бригад скорой помощи на 10, таким образом увеличить их количество до 55. А до 1 декабря необходимо было еще сформировать 10 таких бригад и довести общее количество до 65.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе за три года практически полностью был обновлен парк скорой медицинской помощи, включая реанимационные автомобили.

Сообщается, что благодаря поддержке руководства региона на Самарской станции скорой медицинской помощи нет дефицита автотранспорта. Сейчас идет активная работа по приему специалистов: уже были дополнительно приняты на работу 115 сотрудников. При этом руководство станции рассчитывает на выпускников медицинского университета и колледжа имени Нины Ляпиной. При этом помощь оказывают и бывшие сотрудники, а также студенты старших курсов, которые работают под руководством опытных специалистов.

Сообщается, что сейчас служба скорой помощи Самары выполняет около тысячи вызовов в сутки.

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