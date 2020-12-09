Пермь, , 13:30 — REGNUM В Перми депутаты гордумы 9 декабря вновь вернулись к обсуждению вопроса строительства склада УФСИН в районе Бахаревки. Депутат Вероника Куликова отметила, что на складе предполагается хранение не только касок и щитов, но и оружия, масла, смазки. Такой поворот вызвал у депутатов опасения, сообщает портал 59.ru.

«Хотела бы обратить внимание коллег, что в документах, представленных вместе с проектом решения, указано — на объекте будут храниться только средства защиты. Из этого исходили наши эксперты. Но от главы города поступила дополнительная информация, что на складе предусматривается хранение автоматов, пистолетов, хранение смазок и масел. При этом нет никаких гарантий, что этот перечень является закрытым и не будет расширен», — сказала Куликова.

Присутствовавший на заседании комитета по градостроительству заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Владимир Злобин пообещал, что ни патронов, ни иных боеприпасов на складе не будет, в противном случае к ведомству примут самые строгие меры.

Напомним, ранее депутаты одобрили смену зонирования на участке, ограниченном улицами Карпинского и В. Васильева. С утверждением промышленно-торговой зоны вместо жилой застройки на площадке должен появится склад УФСИН. При этом ранее и ведомство, и мэрия Перми заверяли, что о хранении оружия и боеприпасов речь не идет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми вместо жилого комплекса построят склад УФСИН