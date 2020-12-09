Липецк, , 13:29 — REGNUM В Липецкой области 9 декабря подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 12 тыс. 536 положительных тестов.

За весь период наблюдения 9843 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 139 — за последние сутки. 152 человека скончались. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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