Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM Авиационные власти Казахстана вдвое уменьшили частоту авиарейсов из Турции. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов 9 декабря на брифинге.

Решение о сокращении количества регулярных рейсов принято в связи с эпидемиологической ситуацией в Турции. С 10 декабря частота рейсов сокращается до 10 в неделю. Ограничения действуют на авиакомпании из Казахстана и Турции.

Киясов отметил, что на границе по-прежнему проводится усиленный санитарный контроль. По его словам, количество завозных случаев автомобильным транспортом уменьшилось в 1,5 раза, воздушным транспортом — вдвое.

Отметим, по состоянию на 9 декабря в Казахстане выявили 138 382 случая заражения коронавирусом, выздоровел 122 291 пациент, скончались 2088 пациентов.