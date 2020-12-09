Красноярск, , 13:13 — REGNUM Тысяча доз вакцины от COVID-19 поступила в Красноярск, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в краевом министерстве здравоохранения.

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Препараты распределили между больницами краевой столицы и региона. Вакцину уже начали отправлять в межрайонные больницы края. Её передадут в 11 медучреждений региона.

В первую очередь прививки от COVID-19 сделают медицинскому персоналу. Массовая вакцинация населения запланирована на 2021 год.

Напомним, первая небольшая партия вакцины от COVID-19 поступила в регион в октябре 2020 года. Прививку сделали 42 врачам, работающим с ковидными пациентами. Жалоб на ухудшение самочувствия от врачей после прививки не зафиксировано, заверили в минздраве.

Планируется, что до конца 2020 года в Красноярский край будет поставлено еще более двух тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в регионе выявлено 39 237 случаев заражения коронавирусом.

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