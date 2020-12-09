Москва, , 13:38 — REGNUM Реализация системы возмещения расходов населения в системе здравоохранения России может столкнуться с рядом проблем. Об этом 9 декабря рассказал директор по экономике здравоохранения, фармакоэкономике и ценообразованию, Россия и Евразия, ООО «Астразенека Фармасьютикалз» Виталий Дембровский на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы должны учесть несколько таких важных постулатов. Первый: клинико-экономический — система возмещения должна нести государству пользу», — сказал Дембровский.

По его словам, польза может иметь две составляющие: экономию бюджетных средств или повышение качества медицинской помощи.

«Но пока эти вещи в действующей системе трудносовместимы. Если мы экономим деньги, то часто приходим к тому, что падает качество. Здесь двунаправленный вектор, и это может негативно отобразиться на показателях проекта», — заявил Дембровский.

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