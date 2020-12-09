Новозыбков, Брянская область, , 14:10 — REGNUM Разработать инвестиционную программу для модернизации системы водоснабжения потребовали от чиновников Новозыбкова Брянской области. Кроме того, необходимо провести перерасчёт населению за услугу водоснабжения после крупной аварии, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве провели проверку после аварийного отключения подачи холодной воды в городе. Причиной порыва стал износ участка трубы более 80%. Оказалось, что местные власти не предпринимали своевременных попыток по ремонту системы водоснабжения, а в бюджете городского округа на 2020 год вообще не предусмотрены денежные средства на содержание и текущий ремонт магистрали. Кроме того, Новозыбковский горводоканал не сообщил об аварии в Роспотребнадзор и МЧС.

«Прокурором внесены представления главе городской администрации и директору МУП «Новозыбковский городской водоканал» с требованиями об устранении нарушений, в том числе о разработке инвестиционной программы для модернизации системы водоснабжения, а также проведении перерасчёта за услугу водоснабжения жителям города», — заявили в прокуратуре.

Крупная коммунальная авария почти на сутки оставила без воды 25 тысяч человек.

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