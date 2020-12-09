Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Существует вероятность того, что российские туристы не смогут посетить некоторые популярные у них страны ещё как минимум девять месяцев. Об этом сегодня, 9 декабря, в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Границы могут быть закрыты до сентября», — отметил он.

При этом Игнатьев добавил, что власти зарубежных стран, исходя из сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, предполагают открытие границ после окончания летнего сезона.

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По словам главы союза туриндустрии, большое количество туроператоров, работавших в России с иностранными туристами, сильно пострадали от того, что зарубежные гости из-за пандемии не приехали в страну. Игнатьев уточнил, что потери этого сегмента туристического рынка составили 95−97%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Алексей Боровков заявлял, что вопрос об открытии внешних границ для истосковавшихся по путешествиям туристов будет поднят не раньше весны 2021 года.

Напомним, с 27 марта 2020 года в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами.